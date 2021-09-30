SMA hastaları için Maltepe koşacak

Maltepe Belediyesi, Spinal Muskiler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan hastalarına destek olmak için koşu düzenliyor. Maltepe Belediyesi ve SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği’nin birlikte düzenlediği, Red Bull ve Ender Spor’un desteklediği "Run For SMA 6K" koşusu 3 Ekim Pazar günü saat 09.00'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Şehir Parkı'nın İdealtepe'deki atletizm sahasında gerçekleşecek. "Hayata Birlikte Tutunalım, sloganıyla yapılacak koşuda SMA hastası bireylerin ve ailelerin tıbbı ihtiyaçlarını karşılamalarına, hayatlarını kolaylaştırmalarına, tedavi olanaklarına ulaşmalarına, toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlanacak.

Organizasyonun tanıtım toplantısı Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenirken, toplantıya Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Yahya Han ve Salih Kara, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Vaner Ekin, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, eski futbolcu Serkan Balcı, video içerik üreticisi Halil Söyletmez, oyuncu Özkan Sağın ve Doğa Konakoğlu katıldı, katılımcılara Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına plaketler takdim edildi.