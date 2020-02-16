Slovenya’daki kahraman Türk: Sıla Kara

Slovenya’da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardı. Final ayağı öncesinde ısınmak için teleferikle piste çıkan milli kayakçı, yanında oturan ve dengesini kaybeden Sloven çocuğu 15 dakika havada tuttu. Olayın duyulmasının ardından Krvavec halkının büyük ilgi gösterdiği milli sporcuya, kentin emniyet müdürü tarafından teşekkür madalyası verildi.

Olay sonrası Slovenya’da haber kanallarına konu olan Sıla Kara’ya havalimanında emniyet müdürü tarafından teşekkür madalyası verildi.

Eldivenleri ağzımla çıkardım

Sıla Kara olay anını şöyle anlatı: “Teleferik hareket halinde olduğu için tesis çalışanları bizi görmedi. Çocuk da o esnada panik ve korkuyla bağırmaya başladı. Biraz ilerledikten sonra çocuk kaymaya başladı ve onu tutamamaya başladım. Bu esnada batonlarımı attım ve eldivenlerimi ağzımla çıkarttım. Eldivenlerimi çıkardığım esnada çocuk, ’Lütfen iki elinle tut beni’ diye bağırıp ağlamaya başladı. Eldivenlerini çıkardıktan sonra çocuğun ellerini sıkıca tuttum. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde geçti. Tesisin çalışanları ve emniyet ekipleri geldi. Aşağıya tor ağı açtılar ve onun üzerine çocuğu bıraktım. Hemen aşağıya inip çocuğun durumunu kontrol ettim. Bana durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını söylediler.”

‘İnsanlık görevimi yaptım’

Sıla Kara, kendisine sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, “Ertesi gün, beni havaalanında karşılamalarını beklemiyordum. Emniyet müdürü ve ekibi beni karşıladı. Orada bana teşekkür madalyası verdiler. Ben insanlık görevimi yaptım” dedi.