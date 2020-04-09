Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile UEFA'nın Sloven başkanı Aleksander Ceferin arasında futbol, siyaset ve corona virüs özelinde ciddi bir tartışma yaşanıyor.

Sloven yerel basınına göre siyasete girmeyi düşünen Aleksander Ceferin, Janez Jansa'nın hükümetini corona virüs salgını çerçevesinde alınan bazı ekonomik tedbirlerden dolayı eleştirmişti.

Başkan Jansa ise Ceferin'e UEFA'nın corona virüs salgınına yönelik kararları üzerinden bir savaş başlattı.

UEFA organizasyonlarında oynanan son hafta mücadelelerine dikkat çeken Jansa, "Ceferin, Atalanta - Valencia arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını ve o gece Avrupa'daki diğer maçları oynattı. Para için açgözlülükleri nedeniyle bu maçları iptal etmediler. Şimdi İtalya'da ve İspanya'da neler olduğuna bir bakalım mı? Bu, kendisi ve UEFA tarafından verilen sorumsuzca, cezai bir karardı. UEFA da onun himayesi altında olduğundan sorumludur. O da bu işin suçlusudur. Dünya Sağlık Örgütü, maçlar yapılmadan önce bir pandemi ilan etmişti. Şimdi ise on binlerce insan öldü ve çok daha fazlası da ölecek" ifadelerini kullandı.



