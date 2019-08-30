Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak
UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti. Turnuvaya Slovakya deplasmanı ile başlayacak olan Kara Kartal, rakibinin cezası nedeniyle ilk maçını seyircisiz oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, K Grubu'nda Portekiz’den Braga, İngiltere’den Wolverhampton ve Slovakya’dan Slovan Bratislava ile eşleşti. Kara Kartal, ilk maçında 19 Eylül'de Slovan Bratislava deplasmanına çıkacak.
Seyircisiz oynanacak
Beşiktaş’ın gruptaki ilk maçı olan Slovan Bratislava deplasmanı, ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Temsilcimiz, rakibinin dezavantajını avantaja çevirerek Slovakya'dan galibiyetle dönmeye çalışacak.
Beşiktaş'ın maç fikstürü şu şekilde:
19 Eylül: Slovan Bratislava - Beşiktaş
3 Ekim: Beşiktaş - Wolverhampton
24 Ekim: Beşiktaş - Braga
7 Kasım: Braga - Beşiktaş
28 Kasım: Beşiktaş - Slovan Bratislava
12 Aralık: Wolverhampton - Beşiktaş
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