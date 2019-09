Beşiktaş Slovan Bratislava deplasmanında çok önemli bir sınava çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Slovan Bratislava karşılaşmasıyla Avrupa maçlarına başlıyor. Siyah-beyazlı ekip Avrupa Arenası’ndaki 217. maçında boy gösterecek. Bugüne kadar Avrupa’da 216 mücadeleye çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 83 galibiyet, 87 mağlubiyet ve 46 beraberlik etti. Beşiktaş bu maçlarda rakip filelere 288 gol atarken kalesinde ise 308 gol gördü. 109. kez deplasmanda sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılar, dış sahada oynadığı bu mücadelelerde ise 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 60 yenilgi aldı. 122 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, 199 kez de kalesinden topu çıkardı.

Bu haberi de okudular Slovan Bratislava-Beşiktaş canlı izle (Bjk - Bratislava canlı)

Beşiktaş - Bratislava 11'ler

Beşiktaş: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar

Peki, Slovan Bratislava-Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bratislava Narodny Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Estonyalı hakem Kristo Tohver tarafından yönetilecek mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Aron Harsing yaparken, Juri Frischer dördüncü hakem olacak. Karşılaşma S.Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Milli maç arasının verileceği 6 Ekim'e kadar 3 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi maçına çıkacak olan Beşiktaş, karşılaşmaların 3'ünü kendi evinde, 2'sini deplasmanda oynayacak. Bratislava deplasmanından sonra sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş, hemen ardından Trabzonspor deplasmanına gidecek. Trabzon deplasmanından sonra iç sahada Avrupa Lig maçında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacak olan Beşiktaş, milli araya Aytemiz Alanyaspor maçıyla girecek.

Abdullah Avcı'dan revizyon

Yoğun programdan hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi için maksimum puan hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararları ve tercihleri belirleyici rol oynayacak.

Lig maçlarında Burak Yılmaz'ın sakatlığından dolayı gol atmakta yaşanan sıkıntıyı farklı dokunuşlarla aşmaya çalışan ancak istediğini alamayan Avcı, Bratislava karşısında da yine değişiklikler yapacak. Geçen hafta koşu antrenmanlarına başlayan Burak Yılmaz son idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Oynamak istediğini Avcı'ya ısrarla söyleyen ancak tam anlamıyla hazır olmayan Burak'ın, Bratislava karşısında riske edilmesi beklenmiyor. Avcı'nın Slovak ekibine karşı santrforda Burak haricinde iki seçeneği daha var. Bunlardan birincisi; hem hazırlık hem lig maçlarında yetersiz kalan Güven Yalçın'ın yedeğe çekilerek Umut Nayir'in sahaya sürülmesi olacak. Avcı'nın bir diğer alternatifi ise kanat oyuncusu olmasına rağmen daha önceki takımlarda santrforda da oynayan Diaby'nin on bire yazılması olacak.

Kanat oyuncularında da değişiklik yapması beklenen tecrübeli teknik adamın Gazişehir Gaziantep maçında yedek beklettiği Boyd'u tekrar kadroya alması, sol kanatta da N'Koudou'ya şans vermesi yüksek ihtimal. Uzun süren sakatlığını atlatan ve Gazişehir maçında oyuna girdikten sonra bir de gol atan Atiba'nın da yeniden on birde görev alması beklenen bir diğer değişiklik. Bu arada Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de dinlendirilmesi sürpriz olmayacak hamleler arasında.

Avrupa'da yeni sayfa peşinde

İlk teknik direktörlük deneyimini 2006-2007 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da yaşayan Abdullah Avcı, ilk sezonunda Süper Lig’e çıkardığı turuncu-lacivertli takımla önemli başarılar elde etti. Uzun süre çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne kadar yükselen Avcı, 2014’te yeniden yapılanan ve İstanbul Başakşehir adını alan eski takımının başına geçti. Turuncu-lacivertli ekiple ligde önemli başarılar yakalayan 56 yaşındaki teknik adam, takımını ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan isim oldu. Ligdeki başarılı performansı ile şampiyonluk yarışında olan Avcı, Avrupa kupalarında ise istediği başarıyı yakalayamadı. İstanbul Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı. Abdullah Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı’nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Son 4 maçta 2 galibiyet

Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçta toparlandı. Kariyerinde ilk 7 Avrupa kupası müsabakasında galibiyet yaşayamayan Avcı, bu alandaki tecrübesi arttıkça daha iyi performans sergiledi. İlk 14 Avrupa maçında sadece 1 galibiyet gören tecrübeli teknik adam, son 4 maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Avcı’nın Avrupa performansı

Abdullah Avcı’nın tamamı Medipol Başakşehir’in başındaki Avrupa kupaları performansı şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda) 1 - 2

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda) 0 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan) 0 - 0

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan) 2 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 0 - 2

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika) 3 - 3

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika) 2 - 0

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya) 1 - 2

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya) 2 - 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan) 0 - 0

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz) 1 - 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya) 1 - 3

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya) 1 - 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan) 2 - 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz) 2 - 1

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere) 0 - 0

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere) 0 - 1

Not: Tabloda sonuç bölümünde ilk takım Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı ekip olarak alınmıştı.

Slovak takımlarına tur kaptırmadı

1993-1994 sezonunda Kosice ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmesine karşın sahasındaki maçı 2-0 kazanarak üst tura yükselme başarısı göstermişti. Siyah-beyazlılar daha sonra 1998-1999 sezonunda bir Slovak takımıyla karşı karşıya geldi. Spartak Trnava ile eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 2-1 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu. Avrupa tarihinde Slovak ekipleriyle 2 kez eşleyen Beşiktaş, bu 2 eşleşmede de turu geçmeyi başardı. 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi alan Kara Kartal, kalesinde 4 gol görürken, rakip fileleri ise 7 kez havalandırdı.