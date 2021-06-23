EURO 2020 E Grubu'nda yıldızlar topluluğu İspanya ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Slovakya 3 puanla 2. sırada. 2 puanı bulunan İspanya ise 3. basamakta. Trabzonspor ’un yeni yıldızı olacak Marek Hamsik’li Slovakya’nın, bu akşam gruptan çıkması için önünde iki seçenek var... Slovaklar, İspanya’yı yenerse bileti kapacak; berabere kalırlarsa İsveç’in, Polonya karşısında kaybetmemesini bekleyecek. İspanyollar, Slovakya’yı devirirse bir üst tura yükselecek. Boğalar berabere kalır, Polonya kazanamaz ise üçüncü olacaklar.

Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovakya ile İspanya arasındaki karşılaşmaya Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı ev sahipliği yapacak. TSİ 19.00'da başlayacak ve Björn Kuipers'in yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Slovakya - İspanya muhtemel 11'ler:

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda

İspanya: Unai, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Thiago, Pedri, Gerard Moreno, Morata, Sarabia







