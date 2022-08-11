Önemli hücum silahı Vaclav Jurecka'yı Slavia'ya kaptıran Slovacko, Kadıköy'de 48. dakikada 10 kişi kalınca 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmek için enerji bulamadı ve 3-0 kaybetti. Orta alandan Marek Havlik sakat, savunmadan Stanislav Hofmann cezalı; Michal Kadlec'in stoper partneri Vlastimil Danicek olacak. Lige döndüklerinden Hradec Kralove'yi 1-0 yendiler; UEFA Avrupa Ligi serüvenine devam etmek, yani 3-0'dan geri dönmek için Daniel Holzer, Jan Kalabiska, Libor Kozak, Ondrej Sasinka gibi hücum opsiyonlarının hemen hemen hepsini kullanacaklardır. TD Martin Svedik; "Soyunma odasında moralimiz bozuk değil. Kimse elendik diye düşünmüyor, hala oynayacak bir 90 dakikamız daha var..." dedi. Geri adım atmayacaklar...

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Fenerbahçe ise 3-0 sonrası Süper Lig açılışında ufak çaplı bir şok yaşadı. Lige yeni yükselen Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Çekya deplasmanına Mergim Berisha sakatlığı nedeniyle götürülmedi. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş liste dışı. Ezgjan Alioski, Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci de listede değil... İlk maçtaki farkın verdiği rahatlık ve dönüşünde oynanacak olan lig maçı düşünüldüğünde TD Jorge Jesus'tan rotasyon bekleyebilirdik; "Oyuncuların fizyolojik olarak toparlanması için 72 saat gerekiyor. Rotasyon yapabiliriz..." açıklaması geldi. Sol bekte basın toplantısına da çıkan Filip Novak olacaktır. Bu sayede Luan Peres sol stopere geçiş yapabilir. Orta alanda son lig maçında süre almayan Miguel Crespo ve Arda Güler'i görebiliriz. Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 4 resmi maçta da sonradan oyuna giren Serdar Dursun da ilk 11'e göz kırpanlardan...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Slovacko iç sahada oynadığı son 9 resmi maçı kaybetmedi. (8 galibiyet - 1 beraberlik)

- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 12 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti! (Çekya'da, Slavia Prag 3-2)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %50'lik kesim ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli temsilcimizden rövanşta da galibiyet bekliyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.