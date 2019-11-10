Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Kostas Sloukas, Beşiktaş Sompo Sigorta mücadelesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko'nun sahaya Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü adına 10 Kasım pankartıyla çıktığı bölümde kendisinin bilinçli olarak pankartı tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili Sloukas yanıtını verdi.

İşte Yunan Guard'ın açıklamaları:

“Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye’nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum.”