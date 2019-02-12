Roberto Soldado, Ersun Yanal’ın ligdeki ilk forvet tercihi konumunda. Ancak İspanyol oyuncu, Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için bugünkü maçı tribünden izleyecek. Yanal’ın Zenit karşısında forvet tercihini İslam Slimani’den yana kullanması bekleniyor. Deneyimli teknik adam, bu zorlu maç öncesi öğrencisini özel görüşmelerle motive etmeye çalıştı.

Cezayirli oyuncuya Sporting ve Leicester’da attığı golleri izleten Ersun Yanal, “Eski günlerine dönmen için Zenit maçı önemli bir fırsat. Ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu herkese göster. Sezonun kalan bölümünde yapacakların, her şeyi unutturabilir” sözleriyle moral depolamaya çalıştı. Yanal, basın toplantısında da Slimani’ye değinerek, “Kendisi çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için iyi olacak” ifadelerini kullandı.