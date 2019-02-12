Slimani'nin geri dönüş maçı

Ligde formayı Roberto Soldado’ya kaptıran İslam Slimani’nin Zenit karşısında 11’de görev yapması bekleniyor. Ersun Yanal, “Bu senin geri dönüş maçın olacak. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu göstermek için büyük bir fırsat” sözleriyle motive etti.

12 Şubat 2019, Salı 06:07 Son Güncelleme:
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Slimani'nin geri dönüş maçı

Roberto Soldado, Ersun Yanal’ın ligdeki ilk forvet tercihi konumunda. Ancak İspanyol oyuncu, Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için bugünkü maçı tribünden izleyecek. Yanal’ın Zenit karşısında forvet tercihini İslam Slimani’den yana kullanması bekleniyor. Deneyimli teknik adam, bu zorlu maç öncesi öğrencisini özel görüşmelerle motive etmeye çalıştı.

Cezayirli oyuncuya Sporting ve Leicester’da attığı golleri izleten Ersun Yanal, “Eski günlerine dönmen için Zenit maçı önemli bir fırsat. Ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu herkese göster. Sezonun kalan bölümünde yapacakların, her şeyi unutturabilir” sözleriyle moral depolamaya çalıştı. Yanal, basın toplantısında da Slimani’ye değinerek, “Kendisi çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için iyi olacak” ifadelerini kullandı.

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