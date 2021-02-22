Fenerbahçe’de bir dönem forma giyen santrfor Islam Slimani, Türkiye günleri hakkında konuştu. Günümüzde Lyon forması giyen Slimani, BBC Sports’a röportaj verdi. “Kariyerimin en kötü hatırası Fenerbahçe’de oynamamdı” dedi.

"Beni ve Benzia'yı kadro dışı bıraktılar"

Slimani, ligimizde geçirdiği günleri şöyle anlattı: “2018 yazında Türk takımı Fenerbahçe'ye geldiğimde her şey yolundaydı ve kariyerim benim için iyi gidiyordu. Ama bir sabah, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadro dışı kararı ile karşılaştım. Beni ve vatandaşım Yassine Benzia’yı ikna edici olmayan bir sebeple takım dışında bıraktılar.

"Fenerbahçe'de futbol oynamak kariyerimin en kötü anısı oldu"

Benim kiralık bir oyuncu olduğumu ve bu yüzden gelecek yıl takımda olmayacağım için idmanlara çıkamayacağımı söylediler. Oysa ocak ayında teklifler vardı ancak ayrılmama izin vermediler. Açık söylemek gerekirse, Fenerbahçe'de futbol oynamak kariyerimin en kötü anısı oldu."

"İntikam duygusuyla doldum"

Slimani ülkemizden ayrıldıktan sonra yaptığı çıkışı da Fenerbahçe’de yaşadığı kötü günlerden sonra “intikam” duygusuyla motive olmasına bağladı. Cezayirli oyuncu, “2018 yazında Monaco'ya gittim ve benim için önceki acılarımdan kurtulma açısından başarılı bir deneyimdi” yorumu yaptı (Ajansspor)