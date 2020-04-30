Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de istediği performansı göstermeyen Islan Slimani, bu sezon Monaco'da çok başarılı oldu. Fransa Ligue 1'in resmen sonlandırılmasının ardından Slimani ligin en çok asist yapan ikinci oyuncusu olarak sezonu tamamlarken takım arkadaşı Wissem Ben Yedder'in gol krallığı sıralamasında ilk iki basamakta yer almasına olanak sağladı. Ben Yedder sezonu 18 golle tamamladı.

2019-20 sezonunda Ligue 1'de en çok gol atan oyuncular PSG takımında Kylian Mbappe ve Monaco'dan Wissem Ben Yedder oldu. Mbappe 20 maçta 18 gol, Ben Yedder ise 26 maçta 18 gol atarken Dembele 16 gol, Osimhen ve Neymar 13'er gol attı. Ligin en çok asist yapan oyuncusu 14 kez ile Di Maria olurken geçen sezon Fenerbahçe'de istediği performansı gösteremeyen Islam Slimani 8 asist ile ikinci sırada yer aldı. Slimani bu paslarının 3 tanesini Wissem Ben Yedder'e yaptı.

Slimani sezonu 9 gol 8 asist ile tamamladı ve gol katkısı alanında ligin en başarılı ilk 7 oyuncusu arasında yer aldı.



