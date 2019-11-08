Slavia Prag'dan az parayla çok iş

140 Milyon Euro'yu bulan kadro değeriyle Devler Ligi'nde mücadele veren Galatasaray, kendisinden çok daha düşük bütçeli ekiplerin gerisinde kaldı.

08 Kasım 2019, Cuma 08:52
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Slavia Prag'dan az parayla çok iş

Bu takımların başında ise hem Barcelona hem de İnter deplasmanlarından puan çıkaran Slavia Prag geldi. Transfer döneminde sadece 8 milyon Euro harcayan ve oyuncuları ortalama 1 milyon Euro civarında maaş alan Çekya temsilcisinin toplam kadro değeri ise 41 milyon Euro. 0-0 biten Barcelona maçında Slavia Praglı futbolcular, toplamda 125.3 kilometre koşarak rekor bir değere ulaştı. Bu rakam Galatasaray'ın Real Madrid'e farklı yenildiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına 105.1 kilometre oldu.

(Sabah)

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