Bu takımların başında ise hem Barcelona hem de İnter deplasmanlarından puan çıkaran Slavia Prag geldi. Transfer döneminde sadece 8 milyon Euro harcayan ve oyuncuları ortalama 1 milyon Euro civarında maaş alan Çekya temsilcisinin toplam kadro değeri ise 41 milyon Euro. 0-0 biten Barcelona maçında Slavia Praglı futbolcular, toplamda 125.3 kilometre koşarak rekor bir değere ulaştı. Bu rakam Galatasaray'ın Real Madrid'e farklı yenildiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına 105.1 kilometre oldu.

(Sabah)