UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe , yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Mücadele öncesi Çekya ekibinin teknik direktörü Jindrich Trpisovsky açıklamalarda bulundu.

İlk maçı 3-2'lik skorla kazanan Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk maçtaki gibi oynamaları gerektiğini dile getiren teknik adam, kontra atakların her iki takım içinde önemli olacağının altını çizdi.

Jindrich Trpisovsky'nin açıklamaları şu şekilde:

Maç öncesi takımda sakatlığı bulunan oyuncular hakkında konuşan Jindrich Trpisovsky şu sözleri söyledi: "Göreceğiz, önümüzde hala yapacağımız bir antrenman var. Petr Ševčík'in durumunu tahmin edemiyoruz. Daha çok oynayamayacak gibi duruyor. Lukáš Masopust da kesinlikle olmayacak. Tomáš Holes ise Salı günü antrenman yaptı, yani bugün antrenmanı tamamlarsa Perşembe günü sahada olabilir."

"Kontra ataklar her iki taraf için de önemli bir faktör olacak"

İlk maçta 3 gol attıkları ve bu maçta da aynı şekilde goller atıp atamayacakları şeklinde gelen soruya teknik adam, "Haklısınız. O maçta çok gol oldu ve her iki tarafta da çok pozisyon vardı. Açık bir maçtı, ilk yarı neredeyse 35 dakika top oyunda kaldı ki bu oldukça yüksek bir rakam. İlk maçın sonucuna rağmen her iki tarafta da çok hızlı kontra ataklar olması mümkün. O yüzden kadromuzu bu şekilde hazırladık. Rakibin de hızlı oyuncuları var, Kontra ataklar her iki taraf için de önemli bir faktör olacak." sözleri ile cevap verdi.

"İyi performansımızı geliştireceğimizi umuyorum"

Rövanş maçında nasıl bir taktik izleyecekleri sorusuna Jindrich Trpisovsky, "İlk maçta değişken bir sistemimiz vardı. Tamamen 3-5-2 değildi, maç sırasında çeşitli şekillerde değişti. Rakibin pozisyon değiştirebileceği şekillere de çalışıyoruz, buna göre hazırlanıyoruz. İlk maçtaki iyi performansımızı geliştireceğimizi umuyorum. İlk maçtaki gibi oynamamız gerekiyor." sözlerini söyledi.

"Evde oynamaktan mutluyuz"

Kendi sahalarında oynayacaklarından da bahseden teknik direktör, "Evde oynamaktan mutluyuz çünkü oyuncular ve tüm kulüp için her zaman daha kolay. Sahanın yüzeyine ve boyutlarına, maça eşlik eden tüm özelliklere alışkınız. bu tür maçları taraftarların önünde oynamak tamamen farklı. Geçen sene Avrupa'yı seyircisiz tamamladık, bu sene çeşitli kısıtlamalar vardı. Taraftarlarla büyük bir maçı oynamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

"Bu benim için korkunç bir durumdu"

İlk maçta sağlık sorunları nedeniyle takımın başında olmadığı ve maçı televizyondan takip etmesinin nasıl bir his olduğu sorusuna ise Trpisovsky, "Bu benim için korkunç bir durumdu. Bu kariyerimde 2. kez oldu. İlk defa takımla birlikte olamadım. En kötüsü, maçtan önce, oyuncularla temas halinde olmadığım zamandı. Rakibinizin kadrosunu öğrendiğinizde bile, bu büyük bir fark."