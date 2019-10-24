Slavia Prag-Barcelona maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Slavia Prag sahasında Barcelona'yı ağırladı. Zorlu geçen maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Kataln ekibi oldu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

24 Ekim 2019, Perşembe 00:01
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Slavia Prag-Barcelona maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları nefes kesmeye devam etti. F Grubu'nda Slavia Prag, Sinobo Stadyumu'nda Kataln ekibi Barcelona'yı konuk etti. Valverde'nin öğrencileri ligde liderliği Real Madrid'den devraldıktan sonra Avrupa'da da yoluna tam gaz devam etti.

Barcelona sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Katalan ekibinin gollerini 3. dakikada Messi ve 57. dakikada Olayinka kendi ağlarına kaydetti.

Prag ekibinin tek golü 50. dakikada Boril'den geldi. Katalan ekibi ecel terleri döktüğü maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Alınan bu sonuçla Barcelona puanını 7'ye yükseltti. Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.

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