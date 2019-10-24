Slavia Prag-Barcelona maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları nefes kesmeye devam etti. F Grubu'nda Slavia Prag, Sinobo Stadyumu'nda Kataln ekibi Barcelona'yı konuk etti. Valverde'nin öğrencileri ligde liderliği Real Madrid'den devraldıktan sonra Avrupa'da da yoluna tam gaz devam etti.

Barcelona sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Katalan ekibinin gollerini 3. dakikada Messi ve 57. dakikada Olayinka kendi ağlarına kaydetti.

Prag ekibinin tek golü 50. dakikada Boril'den geldi. Katalan ekibi ecel terleri döktüğü maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Alınan bu sonuçla Barcelona puanını 7'ye yükseltti. Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.