Slaven Rimac: Kazandığımız için çok mutluyuz

Cedevita Olimpija Başantrenörü Slaven Rimac, 7DAYS EuroCup C Grubu 6. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen'i 76-72 mağlup ettikleri maçın ardından galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

07 Kasım 2019, Perşembe 00:34 Son Güncelleme:
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Slaven Rimac: Kazandığımız için çok mutluyuz

7DAYS EuroCup C Grubu 6. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija’ya 76-72 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cedevita Olimpija Başantrenörü Slaven Rimac, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Rimac, Darüşşafaka Tekfen’in çok tecrübeli bir antrenöre sahip olduğunu belirterek, "Rakibimiz maçın içinde en çok kalmayı başaran takım. Mağlup oldukları maçları son anda kaybettiler. Biz de 15 sayı öne geçtiğimiz çok maçı kaybettik. Kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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