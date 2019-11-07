Slaven Rimac: Kazandığımız için çok mutluyuz

7DAYS EuroCup C Grubu 6. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija’ya 76-72 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cedevita Olimpija Başantrenörü Slaven Rimac, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Rimac, Darüşşafaka Tekfen’in çok tecrübeli bir antrenöre sahip olduğunu belirterek, "Rakibimiz maçın içinde en çok kalmayı başaran takım. Mağlup oldukları maçları son anda kaybettiler. Biz de 15 sayı öne geçtiğimiz çok maçı kaybettik. Kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.