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Slaven Bilic'in yeni adresi Çin

Son olarak Premier Lig'de West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in yeni durağı Çin oldu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’da teknik direktörlük görevine Slaven Bilic getirildi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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Slaven Bilic'in yeni adresi Çin

West Bromwich'teki görevine son verilen Slaven Bilic'in yeni adresi belli oldu. Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan, 52 yaşındaki Slaven Bilic ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Görevden alınan Bruno Genesio'ya ise teşekkür edildi.

Bir dönem Beşiktaş 'ı da çalıştıran Bilic, West Bromwich Albion'ı Championship'ten Premier Lig'e taşımıştı. Ancak Premier Lig'de alınan üst üste kötü sonuçların ardından fatura Bilic'e kesilmişti.

Bilic'in çalıştıracağı Beijing Guoan'da Cedric Bakambu ve Renato Augusto gibi önemli isimler de forma giyiyor.

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