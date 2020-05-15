Eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic'in 2018-2019 sezonunda çalıştırdığı Al Ittihad'ın haksız şekilde sözleşmesinin fesh edildiğine karar veren FIFA, Suudi Arabistan kulübüne ağır bir fatura çıkardı.

Hırvat basınının sayfalarına taşıdığı ve CNN Türk'ün derlediği haberde FIFA'nın Şubat 2019'da görevine son verdiği Slaven Bilic 2021'e kadar devam eden sözleşmesinin haksız yere sonlandırıldığını belirterek dava açmıştı. Davanın karara bağlandığı ve FIFA'nın Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'ın Hırvat teknik adam Slaven Bilic'e 15 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verdi.





İddialara göre FIFA'dan Al Ittihad kulübüne giden yazıda ödemenin 1 ay içerisinde yapılması gerektiği ifade edildi.

Slaven Bilic, 2018-2019 sezonunda Al Ittihad'ın başında çıktığı 17 lig maçında 3 galibiyet 5 beraberlik alarak küme düşmemeyi son hafta garantilemişti. Bilic şimdilerde Championship takımlarından West Bromwich Albion'u çalıştırıyor.



