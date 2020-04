Slaven Bilic: Şanslı insanlarız!

Beşiktaş taraftarlarının ve Türk futbolseverlerin çok sevdiği teknik adamların başında gelen Slaven Bilic, FANATİK’e konuştu. İngiltere Premier Ligi’nin bir altı olan Championship’te West Bromwich Albion’la zirveye oynayan Bilic’e, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü sonrası neler yaşadığını sorduk.

Ligde bitime 9 hafta kala 71 puanlı Leeds’in sadece 1 puan gerisinde 70 puanla ikinci sırada yer alan West Bromwich’in Hırvat hocası Bilic, her zaman olduğu gibi halk adamı olduğunu, açıklamalarıyla bir kez daha kanıtladı.. Ve şimdi söz Bilic’te: “Herkes için zor bir dönem. Benim virüs hakkında bir yorum yapmam yanlış olur. Tek yapmamız gereken doktorların ve başımızdakilerin dediklerini iyi dinlemek ve yerine getirmek. Disiplinli olmak ve sorumluluk almamız şart. Hepimiz evde beklemeliyiz.”

‘Bunu hayal bile edemezdik’

“Elbette tüm dünya için yaşadıklarımız çok özel bir durum ve daha önce böyle bir şeyi hayal bile edemezdik. Ancak ben şu anda içinde bulunduğum durumdan asla şikayet etmiyorum. Hepimizden, yaptığımız işleri durdurmamız istendi. Benim hayatıma da olumsuz etkileri var ama bizler şanslı konumdaki insanlarız. Birçok kişi işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yeterli paraları olmayan, zor durumda olanlar oldukça çok. Bu salgın, onlar için daha zor olacak. Şikayet etmek bu noktada delilik olur! Şu durumda para kazanmak için evlerinden dışarı çıkıp, çalışmak zorunda olanlar bulunuyor.”

‘Para olarak bakmayalım’

“Hastanede görev yapan sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, polisler ve kamu hizmeti yapanlar; hayatlarını büyük bir riske atmış durumdalar. Açıkçası benim durumumun, şu an hiçbir önemi yok. İnsanlar, küçük apartman dairelerinde 6-7 kişi yaşamaya çalışıyor! Bu hastalık, elbette hayatımızdaki bazı şeylerin değişmesine neden olacak. ‘Kötü durumdaki insanlara nasıl yardım edebiliriz?’ diye hepimizin düşünmesi lazım. Sadece olaya para yardımı olarak bakmamak gerek. Bu virüsten kurtulduğumuz zaman, yaraları sarmak için maddi-manevi her açıdan çok şey yapmamız lazım.”

‘Sezon sahada bitmeli’

“Ailemize, çevremizdekilere elimizi uzatmamız şart. Tüm insanlar birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Futbolun ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Buna da doktorlar karar verecek. Oyuncuların, taraftarların, bu oyun içerisindeki herkesin sağlığı her şeyden daha önemli. Açıkçası şu an futbolu düşünmüyorum, çünkü her şey çok karışık. Umarım futbol İngiltere’de, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde bir an önce başlar. Çünkü bu sezon, bir şekilde saha içerisinde oynanarak tamamlanmalı.”

‘Terim’e çok geçmiş olsun’

“Türkiye’de yakın dostum Fatih Terim’in, koronavirüsüne yakalanmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadım. Hem Terim’e hem de bu virüsten etkilenen ve tedavi gören herkese geçmiş olsun dileklerimi sizlerin aracılığıyla iletmek istiyorum. Umarım tüm hastalar en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Tüm Türkiye’ye de selamlarımı gönderiyorum.”

‘İnanılmaz vaktim var’

“Futbol durduğu için bir şeyler yapmak için inanılmaz vakit buluyorum. Sonuçta evin içindesiniz ve çok fazla hareket etmiyor, yorulmuyorsunuz. Çocuklarımla ilgileniyorum. Sürekli bir teknik adam olarak kendimi nasıl geliştirebilirim diye kitaplar okuyorum, oynadığımız maçları tekrar izliyorum. İşimle ilgili bir çok şeyi de, gözden geçirme fırsatı buluyorum.”

‘Futbolculara ödev verdik’

“Virüs olayı sonrasında biz de diğer kulüpler gibi tüm idmanlarımızı durdurduk. Futbolcularımıza, çalışmalarına devam etmeleri için ev ödevi verdik. Kendilerini internet üzerinden takip ediyor, durumlarını yakından izliyoruz. Elbette bir maça hazırlanır gibi onlara idman yaptırmıyoruz. Futbola döndüğümüzde zaten birlikte idman yapmak için yeterli zamanımız olacak.”

‘Kimseyle yakın temas kurmuyoruz’

Bu süreçte ben ailemle İngiltere’nin Birmingham bölgesindeki evimdeyim. Ailemin bir kısmı da ülkem Hırvatistan’da. Kurallara uyuyoruz. İnsanlarla yakın temas kurmuyoruz. Temizliğe özen gösteriyoruz. Gerekmedikçe dışarı çıkmıyoruz. En son birkaç gün önce marketten ekmek ve benzeri yiyecekler almak için çıktım ve 15 dakika içerisinde geri döndüm.”

‘Biraz duralım sakince yaşayalım’

“Evde kaldığımız şu günlerde hepimiz, ailemizle vakit geçirmenin ne kadar önemli olduğunun farkına daha iyi vardık. Sonuçta futbolun içerisinde biri olarak sürekli çalışıyorsunuz ve evden uzakta kalıyorsunuz. Ancak değerlerimizi önemsemeliyiz. Evet dışarı çıkmayı çok seviyoruz ama bu süreçte insanların biraz yavaşlaması, biraz durması ve sakince yaşaması gerekiyor.”