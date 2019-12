Beşiktaş’ın eski teknik direktörü ve şu an İngiltere Premier Ligi’nin bir altı Championship’te West Bromwich Albion’ı çalıştıran Slaven Bilic, mücadelenin çok yüksek olduğu bu organizasyonda takımıyla birlikte 19 maç sonunda tek mağlubiyetle liderlik koltuğuna oturdu. Bilic, hem şu ana kadar gösterdikleri performans hem de Türk futbolu hakkında FANATİK’e önemli tespitlerde bulundu. Şimdi söz Hırvat hocada: “Sezona gerçekten çok iyi başladık. 42 puanla 1. sırada yer alıyoruz. Şu ana kadar 19 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldık. 36 golle ligin en fazla gol atan takımıyız. Ligin, Premier Lig’le elbette farkları var ama, burası da çok zor bir lig.”

Beşiktaş’ın eski hocası olan Slaven Bilic, arkadaşımız Çağrı Davran’a konuştu.

‘Sanırım dünyada yoktur’

“Premier Lig, en iyi oyuncularının yer aldığı futbolun şov yeri. Championship’in ise kendisine has bir tarzı ve gelenekleri var. Bir sezonda diğer kupalar hariç, 24 takımlı bu ligde 46 maça (Kupa maçlarımız hariç) çıkıyorsunuz. Sanırım dünyanın hiçbir yerinde bir ligde bu kadar maç oynanmıyor. Her takım farklı oynuyor. Kimi çok iyi defans, kimi çok iyi atak yaparken, kimi ise taktiksel olarak çok disiplinli oynuyor. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig. Hedefimiz tabii ki Premier Lig’e çıkmak. West Bromwich’te yepyeni bir takım kurduk. Gelişmeye devam ediyoruz. Ancak bu bileti almak isteyen çok fazla takım var. Hiçbir kulübün işi bu yolda kolay olmayacak.”

‘Tribünler ekstra motivasyon’

“Türk futbolunu da yakından takip etmeye çalışıyorum. Örnek olarak Alanya’nın, Fenerbahçe’yi, lige yeni çıkan Gazişehir’in, Beşiktaş’ı yenmesi sürpriz değil. Çünkü Türk futbolu artık 10 yıl öncesindeki gibi değil. Diğer takımların da imkanları daha iyi duruma geldi. Hem stat hem de tesis olarak geliştiler. Eskiden örneğin Galatasaray’da Hagi ve Popescu gibi yıldızlar vardı, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la birlikte her sezon favoriydiler. Ancak şu an durum böyle değil.”

‘Sivas’ın performansı ortada’

“Üç büyükler ve Trabzonspor’la birlikte diğer Anadolu kulüpleri de yıldızları transfer edebiliyor, sahaya kazanacaklarına inanarak çıkıyorlar. Büyükler için deplasmanlar eskiden kolaydı, şimdi ise favori değiller. Küçük takım kavramı bitti. Herkes sahasında 3 puana oynuyor. Daha önce Robinho’nun Sivas ya da şimdi Başakşehir’de, Asamoah Gyan’ın Kayseri’de ya da Quaresma’nın Kasımpaşa’da oynayacağını hayal bile edemezdiniz. Şimdi ise durum çok farklı. Lider Sivas’ın performansını görüyorsunuz. Her takımda skoru değiştirecek isimler var. Şampiyonluk yarışının Süper Lig’de de hiç kolay geçmeyeceğini ve son haftalara kalacağını düşünüyorum.”

‘Kartal asla pes etmez!’

“Beşiktaş'ın Süper Lig’de yeniden yükselişe geçmesine çok sevindim. Takım zor günler geçirse de teknik direktör Abdullah Avcı çok iyi bir hoca. Yönetimle birlikte mutlaka daha iyi bir Beşikaş için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlardır. Avcı, yeni bir sistem oturtmaya çalışıyor. Bu bir anda olacak bir şey değil. Elbette futbolda ‘sabır’ zor bir kelime. Ancak Avcı’ya her zaman destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş’ın kötü günleri olabilir ama olumsuz durumlar olsa da böyle bir kulüp ve taraftarı asla pes etmez. Beşiktaş, son ana kadar şampiyonluk için savaşacaktır. Bunu da son haftalarda ortaya koyduğu performansla zaten kanıtladı.”

EURO 2020'DE TÜRKİYE HAVAYA GİRMEMELİ

“EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye’nin gösterdiği performans harikaydı. Takım, adeta sıfırdan yeniden zirveye ulaştı. Şu an biliyorum ki ülkede herkes finallerin bir an önce başlamasını istiyor. Grupta İsviçre, Galler ve İtalya var. Elemedeki performans harikaydı ama beklentileri yüksek tutmadan turnuvada mücadele etmek gerek. EURO 1996’da oyuncu olarak Türkiye’ye karşı oynamıştım. O yıldan sonra ilk defa bu kadar genç bir Türk Milli Takımı görüyorum. Örneğin stoperlerinizin biri Juventus’ta (Merih), diğeri Leicester’da (Çağlar), bir diğeri ise Schalke’de (Ozan) oynuyor. Çağlar çok genç ve hırslı. İngiltere’de olduğu için onu daha fazla takip etme şansım oluyor. Harika bir iş çıkaran Şenol Güneş için seçim yapmak gerçekten zor olmalı. Çünkü elinde çok kaliteli bir kadro var.”

‘İtalya’dan daha iyiyiz demeyin’

“Tecrübelilerle birlikte çok dengeli bir takım kuruldu. Ancak burada mütevazı olmak, ayakları yere sağlam basmak ve sadece futbola odaklanmak çok önemli. Çok çalışmak ve iyi bir taktik disiplini şart. EURO 2016’daki oyundan ders alınması gerekiyor. Fransa’yı tarihinizde ilk kez yenmiş olabilirsiniz. Ancak kağıt üzerinde ‘İtalya’dan daha iyiyiz’ demek, büyük bir hata olur. Elbette Türkiye, İtalya’dan korkmayacak. Türkiye’deki futbol ortamının en büyük yanlışı, hemen havaya girmek. Bu olmamalı. Grup her sürprize açık ve sizin şansınız da oldukça fazla. Ancak İsviçre son derece önemli oyunculara sahip, sağlam bir takım. Galler’in, Bale dahil çok kaliteli futbolcuları var. Bu yüzden odaklanmak ve erken havaya girmemek gerekiyor.”

M.Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL