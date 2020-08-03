İngiltere’de We st Bromwich Albion’la (WBA) ilk sezonunda Championship’i Leeds United’ın ardından ikinci sırada bitirerek adını Premier Lig’e yazdıran Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic’in, transfer listesinde gözünü Tü rkiye’ye de çevirdiği öğrenilmişti. Hırvat teknik adamın, stoper bölgesi için vatandaşı Domagoj Vida’nın yanı sıra orta alana da Siyah- Beyazlılar’ın bir başka yıldızı Sırp Adem Ljajic’i istediği bildirildi.

180 milyon Euro gelir…

Premier Lig’e çıkarak reklam ve televizyon gelirleriyle yaklaşık 180 milyon Euro’luk bir paranın da sahibi olacak WBA’de yönetim, Premier Lig’de kalıcı olmak adına Bilic’e tüm imkanları seferber etmiş durumda bulunuyor. Kara Kartal’dan yıllık 3.4 milyon Euro alan Vida için 6-7 milyon Euro’luk bir bonservis bedelini gözden çıkarması beklenen İngiliz temsilcisinin, 28 yaşındaki Ljajic için de yaklaşık 8 milyon Euro civarı bir parayı Beşiktaş’a teklif edeceği konuşuluyor.

Orhan Yıldırım