Ligin 13. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray-Atiker Konyaspor maçı... Son dakikada gelişen pozisyonda Serdar Aziz'in düşürdüğüne hükmeden Hüseyin Göcek, VAR'a bile gitmeden penaltıyı verdi. Karara isyan edip topu üzerine atan Serdar'ı da kırmızı kartla cezalandırdı.

O günden bu yana çok şey yazılıp çizildi, tartışmalar bir türlü bitmedi. Penaltıyı gole çeviren isim olan yeşil-beyazlı futbolcu,'Serdar Aziz'le girdiğimiz pozisyonu sonradan izledim. Zor bir pozisyondu. Sedar yandan geldi, topa dokundu da diyebilirim. Bazı hakemler verir bazı hakemler vermez. Evet penaltı, ya da hayır penaltı denilmeyecek bir pozisyon. Yüzde 50'lik bir pozisyon' ifadesini kullandı. (Skorer)