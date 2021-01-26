Süper Lig'de sezonun ilk yarısında sadece 3 futbolcu, maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Ligin geride kalan bölümünde Konyaspor'dan Nejc Skubic, Alanyaspor 'dan Jose Marafona ile Gaziantep FK'den Günay Güvenç, takımlarının oynadığı 20 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.

Ligin ilk yarısında Alanyaspor, Sivasspor ve Gaziantep FK 23'er oyuncuyla en az isme şans veren ekipler oldu. Erzurumspor, Rizespor ve Kayserispor'da ise 32'şer futbolcu görev aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ligin 21 takımla oynanması nedeniyle yoğun bir maç programına sahip ligde, Kovid-19 vakaları nedeniyle de bazı futbolcular formalarından uzak kaldı.

Tüm maçlara ilk 11'de çıkanlar

Süper Lig'de 7 futbolcu, takımlarının 20 karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

İlk yarıda takımlarının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak istikrarlarını koruyan Nejc Skubic, Jose Marafona ve Günay Güvenç'in yanı sıra Antalyaspor'dan Fedor Kudriashov, Göztepe'den Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu ve Sivasspor'dan Max Gradel, tüm müsabakalara ilk 11'de başladı.

Bu isimlerin dışında Selim Ilgaz (Hatayspor), Juanfran (Alanyaspor), Emrah Başsan (Erzurumspor), Nuri Şahin (Antalyaspor), Cherif Ndiaye (Göztepe), Kevin Varga (Kasımpaşa), Saba Lobjanidze (Ankaragücü), Edgar Ie ( Trabzonspor ) ve Recep Niyaz (Denizlispor) da takımlarının 20 maçında şans buldu.

Yedek kulübesinden en çok oyuna girenler

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçlarda 15 kez sonradan oyuna giren Alanyasporlu Mustafa Pektemek, yedek kulübesinden en fazla forma şansı bulan isim oldu.

Mustafa Pektemek'i 13'er müsabakayla Fatih Karagümrük'ten Mevlüt Erdinç, Galatasaray 'dan Ömer Bayram, Sivasspor'dan Arouna Kone ve Gaziantep FK'den Enver Cenk Şahin izledi.

Toplam 83 ismin ilk 11'de forma şansı bulamadığı Süper Lig'de Enver Cenk Şahin 13, Rizespor'da Kemal Rüzgar, Hatayspor'da Mirkan Aydın, Galatasaray'da Muhammed Kerem Aktürkoglu, Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç ve Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ise 8'er müsabakada sonradan oyuna girdi.

AA