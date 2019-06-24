Skrtel bekliyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşmayan Martin Skrtel, hem tatil yapıyor hem de menajeri aracılığıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Slovak stoper, Fenerbahçe ile de şu ana kadar temaslarını koparmadı.

Halen sarı-lacivertli kulüple temas halinde olan Skrtel, son bir görüşme daha yapmayı planlıyor. Ayrıca, 34 yaşındaki stopere ülkesi Slovakya dahil İtalya, İngiltere ve İskoçya’dan teklifler olduğu biliniyor. Şu anda özel spor antrenörüyle idmanlar da yapan tecrübeli futbolcu, yeni kulübünü temmuza kadar belirlemek istiyor.

(Milliyet)