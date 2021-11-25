Kariyerinde daha önce Türkiye'de Galatasaray , Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın yeni teknik direktörü oldu.

Michael Skibbe'nin kısa süre önce resmi imzaları attığı ve Japonya'ya giderek Sanfrecce Hiroshima takımının başına geçeceği öğrenildi.

Yardımcısı Serhat Umar

Skibbe'nin yardımcılığını 38 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar yapacak. Genç ve başarılı çalıştırıcı son olarak Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımcılığını yapıyordu.

Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.

Esat Soydabircan - Fanatik.com.tr



