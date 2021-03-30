İngiliz ekibi Charlton'dan olay yaratan uyuşturucu görüntüleri sonrası kovulan ve daha sonra aylık 33 sterlin yaklaşık 300 lira karşılığında müstehcen fotoğraf ve videolarını satmaya başlayan 22 yaşındaki futbolcu Madelene Wright, futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili paylaşım yapan Wright, "Yeniden antrenmanlara başlıyorum. Gergin ama kramponlarımı tekrar giyeceğim için heyecanlıyım" notunu düştü. Geçmişte Millwall ve Charlton'da futbol oynayan 22 yaşındaki futbolcunun hangi takımın formasını giyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Skandal görüntülerden sonra kovulmuştu

Madelene Wright, katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler ile araç sürerken içki içtiği anların ortaya çıkması sonucu Charlton Athletic'ten kovulmuştu. Şimdilerde Dubai'de yaşayan Wright, olayın yaşandığı Aralık ayından beri bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

(Fotoğraflar The Sun'dan alınmıştır.)