Skandal! Hagi kuraya davet edilmedi

Romanya Futbol Federasyonu, ülkenin en önemli futbol efsanelerinden biri olan Gheorghe Hagi'yi EURO 2020 kura çekimi için davet etmedi.

Diğer ülkeler kura çekimine önemli futbolcu insanlarını kura çekimine davet ederken Romanya Futbol federasyonu ev sahibi olmasına rağmen Hagi'yi aralarında olan gerilim nedeniyle çağırmadı.

Sorun futbol okulları

Romanya Futbol Federasyonu'nun Hagi'yi çağırmamasının nedeninin iki cephe arasında yaşanan futbol okulları sorunu olduğu öğrenildi. Federasyonun Hagi'nin futbol okullarına yeterince destek vermemesi, iki taraf arasında sorun yarattı.

Hagi'nin bu sebeple federasyona tepki göstermesi üzerine ise Federasyon Hagi'yi EURO 2020 kura çekimine davet etmedi.

İki taraf arasında uzlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağı ise merak konusu...

Murat Akbaş / Fanatik Özel