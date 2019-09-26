Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabule, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 57 kiloda gümüş madalya alan Süleyman Atlı ile grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya kazanan Cenk İldem, Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörleri Abdullah Çakmar, Akif Canbaş, Fırat Bilici, Adem Bereket ve Mehmet Yozgatlı katıldı.

‘İnancınızı kaybetmeyin’

Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, “Rio Olimpiyatları’ndaki 8 madalyadan 5’i güreşten. Gençlerimizin ümidi oldunuz. Özellikle bu topraklar için bir ilham kaynağı oldunuz. Ümitlerimiz, umutlarımız Tokyo’da güzel bir şekilde gerçekleşir inşallah. Sizlere güveniyoruz. Sizler de buna inanıyorsunuz. Bu inancı, bu umudu kaybetmeyin. Bakanlık olarak hep yanınızdayız. Hedefe hep birlikte kilitleneceğiz. İnşallah sonunda başaracağız ve mutlu olacağız. Bayrağı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı okutacağız” dedi.