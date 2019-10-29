Siyah-Beyazlılar’dan 29 Ekim kutlaması

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ’ın da izlediği antrenmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz katılmazken, Galatasaray derbisinde forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Öte yandan bugün izin yapacak Siyah-Beyazlı ekip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı antrenman öncesi büyük bir Türk bayrağı açarak kutladı. Beşiktaş’ta çalışmalar yarından itibaren devam edecek.