Siyah-Beyazlılar sahaya iniyor...
Süper Lig’de 2019-20 sezonunu 62 puanla 3. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele edeceği için yeni dönem hazırlıklarına erkenden start verecek. Kara Kartal, 2020-21 sezonu için çalışmalarına pazartesi günü Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak.
Süper Lig’de 2019-20 sezonunu 62 puanla 3. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele edeceği için yeni dönem hazırlıklarına erkenden start verecek. Kara Kartal, 2020-21 sezonu için çalışmalarına pazartesi günü Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak.