Siyah-Beyazlılar rekabette çok farklı!

Beşiktaş'ın toplam 74 golüne, Denizlispor 33 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

Son 13 maçta hiç kaybetmedi

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 13 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan Yeşil-Siyahlılar, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 10 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 13 maçta Beşiktaş 12 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Deplasmanda tam 12 kez kazandı

Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü. Siyah-Beyazlılar, Denizli'deki 19 maçın 12'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Denizli'de Siyah-Beyazlılar'ın 38 golüne, Yeşil-Siyahlılar 18 golle karşılık verdi. Öte yandan iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.