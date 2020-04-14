Yaz aylarının korkulu rüyası olan sivrisinekler, birçok kamp sakini ve tatilci için ürkütücü. Vızıltıları ile birlikte ısırıkları da insanların kaçtıkları durumlardan. Peki, sivrisinek ısırığına maruz kaldığınız zaman neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bilmeyenler için ''Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir, kaşıntısı nasıl geçer? Isırığa iyi gelecek ve evde geçirecek çözümler'' konularını hazırladık. Sivrisinek, ısırıkları, sebep oldukları kaşıntılar ve taşıdıkları hastalıklar nedeni ile sevilen sinek türleri arasında yer almıyor. Sivrisinek ısırıkları ve akabinde meydana gelebilen kaşıntı ve acı hissi çoğunlukla birkaç günlük bir zaman diliminde geçmektedir. Bağışıklık sistemleri güçlü olmayan kişiler de ise iyileşme sürecinin uzayabildiği görülmektedir.

Sivrisinek ısırığı

Binlerce insan her yıl sivrisinekler tarafından ısırılmaktadır. Sivrisinek ısırıkları her insanı farklı şekillerde etkilemektedir. Sivrisinekler, ısırırken konak canlılardan bir yandan kan alır bir yandan da tükürüklerinin bir bölümünü konak canlıya enjekte ederler. Tükürüklerinde bulunan bazı maddeler vücudun bağışıklık sistemini tetiklemektedir. Vücudun bağışıklık sistemi histamin salgılar. Histamin, vücudun yabancı maddelere karşı savaşması için gerekli bir madde olmakla birlikte iltihap, kaşıntı ve şişliklere de neden olmaktadır. Bunlara yönelik çeşitli tıbbi ve doğal tedavi yöntemleri mevcuttur.

Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?

Özellikle yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte binlerce insan sivrisinek ısırıkları ile mücadele etmeye başlamaktadır. Sivrisinek tarafından ısırılan bölgede en yaygın ortaya çıkan belirtiler şişlik ve kaşıntıdır. Sivrisinek ısırıkları, sıklıkla rastlanmasa da bazen alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Özellikle alerjik reaksiyonlar ve beklenmeyen etkiler görüldüğü zaman, sivrisinek tarafından ısırılan kişi, hiçbir vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna başvurmalıdır.

Sivrisinek ısırığının yol açtığı kızarıklıkların giderilmesi için en etkili ve pratik yöntemlerin başında soğuk kompres uygulamak gelmektedir. Sivrisinek şişkinliği için ise bir parça diş macunu sürülmesi sivrisinek ısırığının yol açtığı şişkinliğin alınmasında uygulanan faydalı yöntemlerden biri. Sivrisinek ısırığının yol açtığı şişlik, kızarıklık, acı hissi ve kaşıntı gibi belirtiler geçmedi ise mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır. Doktorun yazacağı ilaç veya merhemler ise belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Tedavinin başarıya ulaşmasında doğru tedavi ve doğru uygulama en önemli adımlardır.

Kaşıntısı nasıl geçer?

Sivrisinek kaşıntısı, ısırılan kişiye oldukça sıkıntı veren bir durumdur. Sivrisinekler, ısırdıkları bölgeye ısırmaksızın sahip oldukları iğneleri ile uyuşturucu bir madde enjekte ederler. Bu maddenin vücuda girmesi ile birlikte sivrisinek ısırığı bir süre hissedilmez. Uyuşturan maddenin etkisinin geçmesi ile beraber ısırılan bölgede kaşıntı başlar. Zamanla da sivrisinek kaşıntısı giderek artar ve insanların da bu kaşıntıya dayanamayarak bu bölgeleri kaşımaları sonucunda yaralar meydana gelir. Bazen ısırılan kişi, kaşımasa bile ısırılan bölgede yaralar oluşabilmektedir.

Sivrisinek kaşıntısının nasıl geçeceğine ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmış ve bazı doğal yöntemlerin kaşıntıyı geçirdiği tespit edilmiştir. Bu doğal yöntemler şöyle sıralanabilir:

Aspirin Kullanımı: Bir adet aspirin biraz su ile ezilerek kaşınan bölgeye sürülür. Bir süre sonra kaşıntının geçtiği gözlemlenebilir.

Buz Kullanımı: Sivrisinek kaşıntısı olan bölgeye belirli aralıklar ile buz uygulanır. Buz uygulamasının kaşıntıyı azalttığı görülmektedir. Sivrisinek kaşıntılarında en çok uygulanan, kolay yöntemler arasındadır.

Aloe Vera: Aloe Vera, çoğunlukla güneş yanıklarının tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Sahip olduğu jel, zona gibi ciddi cilt hastalıklarının yol açtığı yara ve nöropatik ağrıların tedavisinde alternatif olarak uygulanmaktadır. Sivrisinek ısırıkları içinde önerilen bitkilerin başında gelir. Tazesi bulunamazsa Aloe Vera jeli eczanelerden de satın alınabilir. Taze Aloe Vera bitkisinin bıçak yardımı ile içindeki jelimsi kısmı çıkararak sivrisinek ısırığının üzerine hafifçe bastırın. İyi geldiğini göreceksiniz.

Diş Macunu: Sivrisineğin ısırdığı bölgeye bir miktar sürülür. Böylece diş macunu uygulaması ile sivrisinek ısırığının yol açtığı istenmeyen kaşıntılar azalmaktadır.

Isırığa iyi gelecek ve evde geçirecek çözümler

Sivrisinek ısırığına iyi gelen, ısırıkların yol açtığı kızarıklık, kaşıntı, şişme gibi belirtileri azaltan ve zamanla ortadan kaldıran çeşitli çözümler evde de rahatlıkla uygulanabilir. Tek yapmanız gereken gerekli malzemeleri evinizde bulundurmak. Bu yöntemlerden bazıları:

Limonlu Tuz Yöntemi: Sivrisinek ısırığının bulunduğu bölgeye limonlu tuz karışımı sürülür. Bu yöntem, hem sivrisinek ısırığının yol açtığı izin kalmamasını hem de kaşıntının azalmasını sağlar.

Sallama Çay Poşetleri Kullanımı: Sallama çay poşetleri, sivrisinek ısırıklarında kullanılabilir. Daha önce kullanılan sallama çay poşetleri cildi yakmayacak bir şekilde ısırık olan bölgeye konulur. Bu uygulamanın kaşıntıyı azalttığı belirtilmektedir. Soğutulan çay poşetleri, sivrisinek ısırığının sebep olduğu şişkinliği alır. Isırığın olduğu bölgeyi nemlendirir. Bu nemlendirme de kaşıntıyı azaltır.

Elma Sirkesi Kullanımı: Elma sirkesi, bilindiği üzere doğal bir antiseptik ve antifungaldır. Diğer sirke çeşitlerine nazaran daha çok enzim içermektedir. Bu durum sayesinde cildin iyileşmesine yardımcı olur. Elma sirkesi, pamuğa damlatılarak sivrisinek ısırıklarının olduğu bölgelere uygulanabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta cilt üzerine açık yara olmaması halidir. Açık yara yoksa elmalı sirke uygulaması yapılabilir.

Bal: Bal, antibakteriyel özellik taşır. Şifa deposudur. Şifalarından biri de sivrisinek ısırıklarında görülür. Şöyle ki sivrisinek ısırığının üzerine sürülen bir miktar bal ile ısırığın yol açtığı kaşıntı kısa zamanda geçmektedir. Burada kullanılan balın, saf olmasına da özen gösterilmelidir.

Fesleğen, Soğan ve Tuz Kullanımı: İltihaplı cildin yatışması için fesleğen, soğan ve tuz gibi baharat ve sebzelerin kullanımı önerilmektedir. Tuz, nemi çekmekte ve şişmeyi azaltmaktadır. Uygulama olarak birkaç fesleğen yaprağı havanda ezilir. Ezilen yapraklar sivrisinek ısırıklarının üzerine konulur. Soğanlar da sivrisinek ısırıklarına, özellikle şişliklerine iyi gelmektedir. Yemek pişirmek üzere doğranan soğanlardan bazıları kullanılabilir. Soğanlar, anti-inflamatuar gücüne haizdir. Flavonoid de içermektedir.

Sivrisinekleri uzak tutmanın yolları

Sivrisinekleri uzak tutmanın en temel yolu, temizlik ve hijyene özen göstermektir. İnsan ve çevre sağlığını korumak için çöpler düzenli dökülmeli, biriktirilmemeli ve sivrisineklerin yuvası ve üreme alanı olarak elverişliliği ile bilinen bataklıklar kurutulmalıdır. Bunun dışında kişisel olarak bazı testlerden geçen ve insan sağlığı ve çevre için zararlı olmadığı kanıtlanan sivrisinek kovucu spreyler de güvenilir olmak kaydı ile kullanılabilir. Sivrisineklerin yol açtığı kaşıntı, şişlik, acı, alerjik reaksiyonları önlemenin ilk adımı onları yaşanılan alanlardan uzak tutmaktır. Fesleğen bitkisini sivrisinekleri kovucu etkisi de unutulmamalı.