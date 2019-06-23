Sivas’tan Olcay atağı

Malatyaspor ve Göztepe’nin de transfer listesinde olan Olcay Şahan’ı Sivas kapıyor. Tecrübeli oyuncuyla bizzat Rıza hoca görüşüyor

23 Haziran 2019, Pazar 06:01
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Sivas’tan Olcay atağı

Olcay Şahan Yiğidolar oluyor... Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra vedalaşan Olcay için Süper Lig ekipleri adeta sıraya girmişti. Özellikle Malatyaspor ve Göztepe’nin ciddi şekilde ilgilendiği Olcay konusunda Sivasspor bir adım önde.

Görüşmeleri bizzat teknik direktör Rıza Çalımbay yürütürken, başarılı hocanın Olcay ile görüştüğü ve ikna etmeye yakın olduğu öğrenildi. Olcay’ın, aslen Sivaslı olan Borussia Dormund’un stoperi Ömer Toprak’la Sivas’ta fotoğraf paylaşması da, transfer iddialarını güçlendirdi. 32 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusuyla 2 yıllık mukavele yapılması planlanıyor.

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