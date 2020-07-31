Sivas’tan iki bomba

Takımı Avrupa’ya taşıyan Rıza Çalımbay ile yeni sezon için de anlaşmaya varan ve 1 yıl daha sözleşme uzatan Sivasspor’da gözler transferde. Kırmızı-Beyazlılar, takımı güçlendirmek ve geniş bir kadroyla lige girmeyi hedefliyor. Çalımbay’ın raporu doğrultusunda kolları sıvayan İç Anadolu ekibi, Göztepe’den ayrılan iki tecrübeli ismi gündemine aldı. Devre arasında da takıma kazandırılmak istenen Deniz Kadah’la büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Sivasspor Deniz’in yanı sıra yine Göztepe’den ayrılan Andre Castro ile yakından ilgileniyor.

Kampa kadar yetişecek

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy gibi önemli oyuncularını kaybeden Kırmızı-Beyazlılar, takıma en az 7 takviye yapmayı planlıyor. Rıza Çalımbay kampa kadar transferlerin büyük ölçüde tamamlanmasını istiyor