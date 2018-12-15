Sivas'ta mutlu bir Robinho!

Real Madrid, Manchester City, Milan gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde oynadı ama huzura Sivasspor’da ulaştı. Şehrin insanlarına da soğuğuna da alışan Robinho, dünkü idmanda takımın neşe kaynağıydı.

15 Aralık 2018, Cumartesi 07:20
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Sivas'ta mutlu bir Robinho!

Geçen sezonun Ocak ayında transfer olduğu Sivasspor’da en büyük sıkıntıyı soğuk havadan dolayı yaşayan Robinho, aradan geçen yaklaşık 1 senelik süreçte hem lige alıştı hem de Sivas’ın dondurucu soğuğuna...

Brezilya’dan geldiği ilk günlerde, “Burada hiç yaz olmuyor mu?” diyerek şaşkınlığını gösteren Robinho, şimdi ise kar topu oynuyor! Şehri çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Sambacı, dün yapılan antrenmanda takımın neşe kaynağıydı.

​Dünyaca ünlü yıldız, sahanın kenarındaki karların arasına daldı, çocuklar gibi oyun oynadı. Yönetimin 2 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı Robinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, “Mümkün olsa 10 yıl daha burada kalırım” ifadelerini kullanmıştı.

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