Lens, Beşiktaş’tan ayrılmayı kabul etmeyince Sivasspor Yönetimi ise 3 milyon Euro talep etti. Kırmızı- Beyazlılar’ın bu isteği sonrasında görüşmeler çıkmaza girse de orta yol arayışları devam ediyor.

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Siyah-Beyazlılar, zorlu karşılaşma öncesinde kritik bir transfer zirvesi de gerçekleştirdi. Beşiktaş Yönetimi, daha önce de masaya oturduğu Emre Kılınç için Yiğidolar’a yeni bir teklif daha sundu.

Kara Kartal, 24 yaşındaki futbolcu için Kırmızı-Beyazlı ekibe Jeremain Lens artı bonservis bedeli önerisinde bulundu. Ancak Hollandalı futbolcu, Beşiktaş’tan ayrılmayı kabul etmedi.

Tek çare Lens’i ikna etmek

İki kulüp arasında yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Sivasspor, yıldız sol kanat oyuncusu için 3 milyon Euro bonservis verilmesi halinde imzaların atılabileceğini söyledi. Ancak Lens’in teklifi reddetmesi nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi. Fikret Orman ve kurmayları şimdi ise orta yol arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın hedefi; Lens’i ikna ederek Emre Kılınç’ı kadrosuna katmak.

Müthiş oyununu golle süsledi

Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalan Emre Kılınç, harika bir performans sergiledi. Genç futbolcu, müthiş oyununu da golle süsledi. 76. dakikada ceza sahası dışından attığı füze ile takımının 3. sayısını kaydeden Emre, maçın ardından da, “Golü attığım sırada topa çok iyi falso verdim. Ama golden ziyade galibiyetimiz önemliydi. Beşiktaş, pas oyununu çok iyi oynuyor. Onlar ne yapıyorsa biz daha iyisini yapmak istiyorduk. Bunu da başardık” dedi.

Orhan Yıldırım



