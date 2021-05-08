Sivasspor’un yenilmez serisi 17 maça yükseldi

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 yenilerek başlayan Sivasspor, daha sonra çıktığı 17 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor’u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor’la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor’la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray’la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük’ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe’yi 5-3’lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor’u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor’u, 39. haftasında ise deplasmanda Gaziantep’i 1-0’lık skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 40. haftasında ise Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Son 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 beraberlik elde edip hanesine 35 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 59 puanı bulunuyor. (AA)