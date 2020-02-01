Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gaziantep FK Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan dün transfer edilen Sırp forvet Petar Skuletic de çalışmalarda yer aldı ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Antrenmanın ardından Gaziantep Sivasspor Futbol Okulu sporcuları, idmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00’da Kalyon Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

SİVAS (AA) -