Milli maç arasından önce, evindeki Konyaspor galibiyeti ile liderliğe yükselen Demir Grup Sivasspor, çıkış arayan ligin son sırasındaki Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da üstün bir futbolla 4-1 kazanarak haftayı yine zirvede tamamladı.

Ligde 12 hafta sonunda 24 puana ulaşan Kırmızı- Beyazlılar en yakın takipçileri Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in 2 puan önünde yer aldı. Yiğidolar’ın bu başarısının arkasında futbol içerisindeki en klişe deyimlerden bir tanesinin gerçeğe yansıması var: Aile ortamı... Biz söylemiyoruz... Takımın yıldızlaşan isimlerinden Mert Hakan Yandaş anlatıyor. Futbolcular olarak çok güzel bir birliktelik içerisinde olduklarını vurgulayan başarılı oyuncu, Sivasspor’un liderliğini şu sözlerle özetliyor:

‘Tesadüf değil!’

“O kadar birbirimize alıştık ve ne yapacağımızı biliyoruz ki; oyunda ne oluyorsa sanki otomatik olarak gerçekleşiyor ve bu durum bize çok keyif veriyor. Herkes daha fazla çalışıyor, üzerine koymak istiyor. Hocamızla yakaladığımız fiziksel güç de bizi maçlarda tetikliyor. Bazen maçın bittiğine üzülüyoruz. Çünkü hepimiz en az bir 90 dakika daha çıkarabilecek kadar güçlü hissediyoruz. Bu aile ortamı ve inanmışlık bize zirveyi getirdi. Bunun değerini biliyoruz, tesadüf olmadığını biliyoruz. Daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz.”

Ömer Necati Albayrak