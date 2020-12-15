Sivasspor’un sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Ligin 12. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan maçta dün Antalyaspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlıların, sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Sivasspor, ligde çıktığı son 6 iç saha maçından 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Sivas ekibi, iç saha maçlarında Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor’a 2-0, Galatasaray’a 2-1 ve Göztepe’ye 1-0 yenildi, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Galatasaray karşısında kaydetti.

Sivas temsilcisi, Süper Lig’de iç sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0’lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.

AA