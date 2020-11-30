UEFA Avrupa Ligi gruplarında Demir Grup Sivasspor 'un bu hafta içi karşılaşacağı rakibi Villarreal, La Liga'nın 10.haftasında lider Real Sociedad ile deplasmanda karşılaştı. Maçın 6.dakikasında Gerard Moreno'nun penaltı golüyle öne geçen Villarreal, 33.dakikada Oyarzabal'ın penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Bu sonuçla Real Sociedad 11 maç sonunda 24 puanla lider konumda bulunurken 8 maçtır yenilmeyen Villarreal 11 maç sonunda 20 puanla 3.sırada yer aldı