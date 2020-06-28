Süper Lig'in 29.haftasında Sivasspor'un sahasında Kayserispor ile oynadığı maçın ilk yarısında kazanılan penaltıyı Mert Hakan Yandaş ile değerlendiremedi. Bu sezon etkili bir performans gösteren ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer gündemine giren Mert Halan penaltıyı üstten auta gönderdi. Sivasspor böylece bu sezon kazandığı 4 penaltının 3 tanesini kaçırmış oldu. Sivasspor'da bu penaltıları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç kullanmıştı

Mert Hakan Yandaş bu sezon üç kez penaltı kullanırken Kayserispor maçında topu üstten auta atarken Ankaragücü maçında vuruşunu kaleci kurtarmış seken topu ise tamamlamıştı. Alanyaspor maçında ise penaltıyı gole çevirmişti. Emre Kılınç ise 2-2 biten Galatasaray maçında kazanılan penaltıyı kullanmış, vuruşunu Muslera çıkartmış seken topu yine Emre Kılınç gole çevirmişti

Ankaragücü maçı / Penaltı kullanan: Mert Hakan / kaçırdı (seken topu tamamladı)

Alanyaspor maçı / Penaltı kullanan: Mert Hakan / gol

Galatasaray maçı / Penaltı kullanan: Emre Kılınç / kaçırdı (seken topu tamamladı)

Kayserispor maçı / Penaltı kullanan: Mert Hakan / kaçırdı











