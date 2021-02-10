Geçen senenin Ağustos ayında resmi olarak startına başlayan Sivasspor Espor, bu sezon Zula kadınlar liginde boy gösterecek. Sivasspor artık yeni sezonda kadınlar liginde de yerini alacak. Sivasspor, bu haberi Zula Espor Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile oyunseverlere duyurdu.

Geçen gün yaptığı açıklamayla Bornova Anadolu Lisesi'nin de lige katılacağını açıklayan platform bugün de Sivasspor'u açıklayarak lige aksiyon katmaya devam ediyor. Organizasyon ise Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeni sezon için kadın oyuncu aradıklarını söyledi.



