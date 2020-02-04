2008-2009 sezonunda Bülent Uygun döneminde rüya gibi bir sezon geçiren Sivasspor, 29. haftaya lider girmiş, 30. haftada ise Yiğidolar’ın rakibi Gaziantep olmuştu. Kırmızı-Beyazlılar, 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 2-1 kaybederken ağır bir yara aldı ve sonrasında şu anki Başakşehir, o dönemki adıyla İstanbul B.B.’yi evinde konuk etti. Bu karşılaşmadan da 2-1 yenik ayrılan Sivas, 31. hafta itibarıyla hem zirveyi hem de şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırdı.

11 yılın ardından...

Şimdi ise aynı Yiğidolar, benzer bir senaryo ile karşı karşıya. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, 20. hafta itibarıyla zirvede yer alıyor. Ancak Kırmızı-Beyazlılar, 2008-2009 sezonunda olduğu gibi geçtiğimiz hafta Gaziantep FK’ya 5-1 mağlup oldu. Sivas’ın sıradaki rakibi ise Başakşehir olacak. Yiğidolar’ın tek hedefi, 11 yıllık aranın ardından aynı kabusu yaşamamak. Bu doğrultuda Çalımbay’ın ekibi, öğrencilerini motive ederken hata yapmamaları konusunda ikazlarda bulunuyor.

Fernando müjdesi

Sakatlığı sebebiyle ülkesinde tedavi gören Fernando, formasına kavuşuyor... Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki Brezilyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile birlikte dönüş yolunda olduğunu takipçileriyle paylaştı. Devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlanan yıldız sol kanat oyuncusunun, tedavisinin tamamlandığı öğrenildi.