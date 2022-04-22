Sivasspor’un hedefi Trabzon’dan puan yada puanlar almak!

Kadınlar Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor , ligin 19. hafta maçında hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlılar, pas çalıştı. Antrenman, taktik çalışmaları ile sona erdi.

“Zor bir deplasman olacak”

Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, Trabzonspor maçına puan yada puanlar almak için çıkacaklarını söyledi. Ercanlı, “Trabzon deplasmanı gerçekten zor bir deplasman olacak. Burada ilk maçta biz 2-0 kazanmıştık. Rizespor ’un 18, Trabzonspor’un 17 ve bizim 16 puanımız var. Bizim Play-out’a kalmamız için Trabzon maçını mutlaka kazanmamız lazım. En azından berabere kalmalıyız. Ondan sonra Kayseri, Rizespor ve Dudullu maçı ligdeki yerimizi belirleyecek. Hazırlıklarımız çok iyi devam ediyor. Sadece Carol ile Yourcell’de sıkıntı var. Yourcell maça yetişecek ama Carol bu hafta oynamayacak. Geçen haftada ALG maçında gol attık. 18 maçtır gol yemeyen takıma gol atmak bizim için sevindirici. Trabzon’da elimizden geleni yapacağız ve puan yada puanlarla dönmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.