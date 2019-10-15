‘Sivasspor’un hedefi Avrupa’dır’

Ligin 8. haftasında cuma günü Galatasaray’a konuk olacak Sivasspor’da moraller yüksek. Milli araya 12 puanla, 2. sırada giren Yiğidolar, dün Gürün ilçesini ziyaret etti, halkla biraraya geldi.

Başkan Mecnun Otyakmaz da teknik heyet ve futbolcuları yalnız bırakmazken, takıma zorlu Galatasaray deplasmanında çok güvendiğini söyledi. Otyakmaz, “İnşallah bu maçtan puan çıkartacağız. Her şey düşündüğümüz gibi gidiyor. Devre arasında 1-2 takviye daha yapıp, Avrupa hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bizim tek amacımız bu” ifadesini kullandı.