Sivasspor 18'de yediği golle 1-0 geriye düştü Beşiktaş karşısında. Pozisyonun başlangıcında topun taç çizgisinin dışından çevrildiği iddiasıyla yaklaşık 3 dakika süren VAR kontrolü yapıldı, gol kararı verildi. Bu gol nedeniyle devre arasında ortalık karıştı. Konuk ekibin kaptanı Hakan Arslan, telefondan topun taca çıktığını gösteren sosyal medya paylaşımını hakeme gösterdi ve bu hareketi nedeniyle sarı kart gördü. Sinirlenip telefonu fırlatan Hakan, yerde bulunan panoyu tekmeleyince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Gol ve Hakan’ın atılmasına Sivassporlular'ın tepkisi büyük oldu. Sosyal medyada topun taca çıktığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

'Hakemler de 'iptal' diyor'

Maçın ardından Sivaspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yaşananlara büyük tepki gösterdi. Otyakmaz, "Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgilerinde olmadığı söyleniyor. Olmadıysa bu kadar dışarıda gözüken bir pozisyonu neden içeride diye verdiler. Bana göre çizgi ile topun arasında bir yeşil alan gözüküyor. Dolayısıyla ben çıkmış olma ihtimalinin çok yüksek olarak görüyorum. Kimse Sivasspor’u hafife almasın. VAR bizim işimizi çözmedi. İptal etsinler, bari paramız gitmesin. Bazı hakemlerin de görüşlerini aldım. Herkes bu golün iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi."

Kırmızı için itiraz edecekler

Mecnun Otyakmaz sözlerini şöyle bitirdi: “Devre arasında sahaya pozisyonla ilgili çok fotoğraf gelince, Hakan yapmaması gereken bir hareket yaptı. Kaptanımıza yakışmayan bir hareket. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık. Kırmızı kart için itirazda bulunacağız. İsmi Rafael olsaydı, hallolurdu. Bakalım Hakan hallocak mı?”