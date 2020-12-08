Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor 'un grubunda yer alan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da birçok oyuncuda koronavirüs tespit edildiği belirtildi. UEFA, bu sebeple perşembe akşamı oynanacak olan maçı erteleme kararı aldı. Açıklamayı, İspanyol kulübü Villarreal resmi organları aracılığıyla yaptı. Kulüp UEFA'nın konuyla ilgili direktiflerini beklediğini açıkladı.

Azerbaycan şampiyonu Karabağ'ın grupta 1 puanı bulunuyor ve Avrupa'ya veda etti. Aynı şekilde İspanyol temsilcisinin de grubu lider tamamlayacağı geçen haftaki Sivasspor galibiyetiyle kesinleşmişti. UEFA'nın maçı hangi takvim aralığında oynatacağı ise belirsiz.







