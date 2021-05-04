Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi 2022 yılı Mayıs ayında bitecek Max Gradel ile 2024 yılına kadar devam etme kararı aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da olumlu görüşünü alan yöneticiler, Fildişi Sahilli oyuncuya, sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için teklifte bulunacak.

Sezon başında Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse’dan transfer edilen Max Gradel, geldiği günden itibaren takıma katkı sağladı.

36 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 45 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Gradel, 11 kez fileleri havalandırdı, 14 gol pası verdi.

Fildişi Sahilli futbolcu, 36 lig maçında kaydettiği 10 gol ve 13 gol pası ile dikkatleri üzerine çekti.

Sivas´ta mutlu olduğunu söyleyen yıldız oyuncunun yönetimden gelecek sözleşme uzatma teklifine olumlu bakması bekleniyor.

Gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı yönetim, sezon bitmeden iç transferi tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma durumuna göre de dış transferi şekillendirecek.

30 Kasım 1987´de Fildişi Sahili´nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City alt yapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezon Toulouse formasını terletti.

Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 97 kez gol sevinci yaşarken 51 de gol pası verdi. Max Gradel, 76 kez giydiği Fildişi Sahili milli takım formasıyla 12 gol kaydetti, 8 gole doğrudan katkı sağladı. (Trtspor)



