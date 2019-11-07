Sivasspor’un en büyük gücü yerlileri
18 puan toplayarak sezona damga vuran, 2. sırayı kapan Sivasspor’da yerli oyuncuların performansı parmak ısırtıyor. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Hakan Arslan’ın sırtladığı Kırmızı-Beyazlılar’da atılan 18 golün 12’sine bu 3 oyuncu katkı verdi.
Yerli futbolcular yabancı sınırını mazeret olarak gösteriyor. Her fırsatta, “Yabancı sınırı gelsin” diyor. Ancak geride kalan 10 haftada Süper Lig’e damga vuran Sivasspor’u yerli oyuncuları sırtlıyor.
Son olarak deplasmanda Denizlispor’u 2-0 yenerek puanını 18 yapan, 2. sıraya yerleşen Kırmızı- Beyazlılar’da takımın en öne çıkan isimleri yerliler oldu.
Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Hakan Arslan; Yiğidolar’ın bu sezon attığı 18 golün 12’sine doğrudan katkı verdi. Mert Hakan 3 gol, Emre Kılınç 2 gol 4 asistle oynarken Hakan Arslan 1 kez fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.
7 yerliyle zafere
11 yabancının ilk 11’de oynayabildiği Süper Lig’de Sivassporlu yerli oyuncuların; yabancılarla girdiği rekabette öne çıkmaları da dikkat çekiyor. Öyle ki Rıza Çalımbay; Denizli deplasmanında 7 yerli oyuncuyla sahadaydı.