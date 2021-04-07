Sivasspor’un 10 maçtır bileği bükülmüyor
Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı. Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas ekibi, daha sonra çıktığı 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Rıza Çalmbay'ın ekibi, ligin mevcut en uzun yenilmezlik serisine ulaştı
Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı. Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 yendi. Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor’u 2-0 yenmeyi başardı.
Sivas temsilcisi, 27. hafta deplasmanda Çaykur Rizespor’la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor’la 1-1 ve 29. haftada da dış sahada Galatasaray’la 2-2 berabere kaldı.
Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 31. haftada ise deplasmanda Göztepe’yi 5-3’lük skorla yendi. Sivas temsilcisi ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.
Ligin 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 4-2 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. Oynadığı son 10 karşılaşmada 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde edip hanesine 20 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.
Çıktığı 31 maçta 10 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekip 44 puanla 9. sırada bulunuyor.
AA